FC Barcelone : personne ne compte sur Samuel Umtiti

Le FC Barcelone fait face à une cascade de blessures dans son secteur défensif. Aujourd'hui, suite à la blessure de Gerard Piqué, Clément Lenglet est le seul défenseur central disponible pour Ronald Koeman, même si Ronald Araujo devrait bientôt revenir. Et Samuel Umtiti alors ? Le défenseur tricolore n'a toujours pas joué le moindre match cette saison avec le club catalan, encore handicapé par ses problèmes de blessures récurrents.

Clairement, les Barcelonais ne comptent pas sur lui pour accompagner son compatriote dans l'axe de la défense. Les plans de la direction passent avant tout par le recrutement d'un nouveau défenseur ou l'appel à des joueurs de l'équipe B comme Oscar Mingueza ou Santi Ramos Mingo. Les médias catalans dévoilent que le tacticien néerlandais n'a aucune confiance en Umtiti.

Il ne peut pas enchaîner les rencontres

Selon Catalunya Radio, ce n'est pas tout, puisqu'au sein du vestiaire, on a même fait savoir au Néerlandais que le défenseur formé à l'OL n'était pas vraiment fiable. Il ne peut pas enchaîner deux ou trois rencontres sans que les pépins physiques ne reviennent le hanter selon les voix émanant du vestiaire catalan. Autant dire qu'avec le rythme frénétique qui attend le Barça dans les prochaines semaines, le Français, qui s'entraîne à nouveau avec le groupe, n'est pas une option offrant de réelles garanties.

Une fois qu'il sera remis, il est donc probable qu'on ne l'aperçoive que de temps en temps, et probablement sur des rencontres anecdotiques. L'Uruguayen Ronald Araujo lui est même passé devant dans la hiérarchie des défenseurs centraux du FC Barcelone. L'aventure catalane d'Umtiti a bel et bien tourné au vinaigre, et tout porte à croire qu'elle prendra fin rapidement...