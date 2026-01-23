OM : le numéro de Quinten Timber est connu

Ce vendredi, l’OM a officialisé l’arrivée du milieu Quinten Timber. «L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature du milieu de terrain international néerlandais en provenance du Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Sous le maillot olympien, le Néerlandais de 24 ans portera le numéro 27. Un numéro porté par le passé notamment par Jordan Veretout, Maxime Lopez ou encore Modou Sougou et le regretté Abdelaziz Barrada.