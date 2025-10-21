Menu Rechercher
Serie A

Antonio Cassano détruit la Serie A

Rome 0-1 Inter Milan

Ancien joueur de l’AS Roma, la Sampdoria ou encore l’AC Milan, Antonio Cassano a vivement critiqué le niveau actuel de la Serie A lors d’une intervention dans Viva el Futbol, dénonçant un championnat qu’il juge sans émotions, pauvre en buts et miné par l’incompétence de ses dirigeants. « Le championnat italien fait pitié, il n’offre aucune émotion. Seule la passion des supporters le maintient en vie, mais la qualité est vraiment basse. C’est une situation embarrassante, presque honteuse », a-t-il lâché, ajoutant : « Regarder certains matchs est une corvée. Il n’y a ni rythme, ni spectacle. »

Selon l’ex-international italien (39 sélections, 10 buts), cette crise structurelle se répercute sur la scène européenne, où les clubs italiens peinent à exister. « On s’étonne que les équipes italiennes souffrent en Europe, mais c’est exactement ce que nous sommes. » Il a notamment pointé le manque de jeu et les pertes de temps constantes en Serie A, avec le match Roma-Inter, « avec 44 fautes sifflées », comme exemple concret. Il a finalement conclu en opposant ce déclin au dynamisme de la Premier League : « Le football doit évoluer comme le fait l’Angleterre. Nous, on va jouer des amicaux à Perth… »* À noter toutefois que l’Inter Milan s’est hissé jusqu’en finale de la Ligue des champions la saison dernière, avant de s’incliner lourdement contre le PSG (0-5).

