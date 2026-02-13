Le message salé de Neymar à l’Atlético de Madrid

Neymar continue de faire du Neymar. Actuellement remis de sa blessure au genou, la star brésilienne de 34 ans qui évolue à Santos, n’a pas manqué de faire réagir la toile hier lors de la rencontre entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone (4-0). Lors du match, plusieurs points importants ont marqué la soirée dans la capitale espagnole. Hormis les quatre buts inscrit par les Colchoneros, et les décisions litigieuses établies par l’assistance vidéo, la pelouse du Metropolitano a semblé en mauvais état. L’ancien joueur du PSG et du club catalan a donc décidé se critiquer l’état du terrain sur son compte X. « Jouer au football sur ce terrain est presque impossible », a-t-il écrit.

La prise de position de l’attaquant sud-Américain est ferme et les faits ont effectivement été visibles à l’écran. De nombreux joueurs du Barça sont tombés au sol durant les 90 minutes, et les appuis de certains madrilènes étaient tout autant alarmants. Pour rappel, le premier but de la soirée a été inscrit contre son camp par le défenseur central, Éric Garcia (25 ans), puisque sa passe en retrait effectuée vers son goal a pris de la hauteur avec des rebonds soudains. Joan Garcia (24 ans), surpris par la trajectoire, a ainsi vu le ballon rentré dans ses cages pour le 1-0.