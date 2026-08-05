PSG : le groupe de Luis Enrique avec un 2010 pour le premier match de la saison

Le Paris Saint-Germain va débuter sa préparation estivale avec un groupe particulièrement marqué par la jeunesse face à Majorque ce soir. Parmi les 23 joueurs convoqués par Luis Enrique pour ce premier match amical, près de 15 éléments sont issus du centre de formation parisien. Plusieurs d’entre eux ont déjà connu le succès avec les équipes de jeunes du club puisqu’ils faisaient partie du groupe sacré en Coupe Gambardella au Stade de France en mai dernier, à l’image de Younes Idder, Edem Ghaleb, Adam Ayari ou encore David Boly. La grande surprise de cette liste concerne Axel Koukaba.

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Nos 23 joueurs pour ce premier match de prépa' ! 📋🔴🔵 pic.twitter.com/oBJqJ7zg4a — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2026

Le défenseur parisien, né en 2010, est âgé de seulement 16 ans et va effectuer le déplacement en Espagne avec le groupe professionnel. Une nouvelle preuve de la confiance accordée par Luis Enrique aux talents du centre de formation, récemment désigné meilleur centre de formation de France par la FFF. Le PSG continue ainsi d’intégrer ses jeunes pousses aux côtés des cadres, puisque Lucas Chevalier, Senny Mayulu, Dro Fernandez, Matvey Safonov, Ibrahim Mbaye, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Khvicha Kvaratskhelia figurent également dans le groupe pour affronter Majorque. La recrue Alessandro Longoni est également présente.

Le groupe complet : Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi, Khvicha Kvaratskhelia, Alessando Longoni, Senny Mayulu, Dro Fernandez, Lucas Chevalier, Matvey Safonov, David Boly, Younes Idder, Quentin Ndjantou, Abdou Fanne Drame, Ibrahim Mbaye, Willian Pacho, Axel Koukaba, Paul Bourdin, Dimitri Lucea, Mamadou Meite, Vainqueur Diyinu Nzinga, Adam Ayari, Rayan Abo El Nay, Edem Ghalleb et Noa Bezeme.