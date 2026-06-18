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CdM 2026, EdF : nouvelles rassurantes pour Malo Gusto

Par Tom Courel
1 min.
Gusto @Maxppp

Hier après-midi, à la Bentley University, les joueurs de Didier Deschamps ont observé une minute de silence en hommage à l’entraîneur de Brest, Éric Roy, disparu dans la journée. Puis, les remplaçants du match face au Sénégal ont effectué une opposition, tandis que les titulaires se sont écartés de la pelouse pour s’arrêter aux soins. Treize joueurs étaient concernés par ce match d’entraînement disputée face à de jeunes éléments du New England Revolution.

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Peu animée, l’opposition s’est finalement achevée par un 0-0. Cependant, Malo Gusto a inquiété le staff tricolore après avoir reçu un coup au pied droit lors de la dernière action. Le latéral de Chelsea a dû être pris en charge par les médecins, avant de quitter le terrain en boitant pour rejoindre le vestiaire à bord d’une voiturette. D’après Le Parisien, les nouvelles sont rassurantes puisqu’il ne s’agirait que d’un hématome sans gravité. La surveillance dans les prochains jours sera nécessaire.

Pub. le - MAJ le
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