Coupe du Monde 2026 : la sortie forte de Dembélé après la victoire face au Maroc

Auteur du second but de l’Équipe de France face au Maroc (2-0) en 1/4 de finale ce jeudi, Ousmane Dembélé rayonne dans cette Coupe du Monde 2026. Avec cinq buts dans la compétition, dont un triplé face à la Norvège, le Ballon d’Or 2025 s’impose comme l’un des leaders de cette formation de Didier Deschamps, en plus de Kylian Mbappé.

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Après la rencontre, le joueur du Paris Saint-Germian a évoqué son positionnement sur le côté droit et sa confiance actuelle en sélection : « je me sens très bien dans cette position que je connais très bien, avec la France et le PSG. Comme je l’ai dit, je monte en puissance, je suis content de mes performances, même si je sais que je peux faire mieux. Mais voilà, c’est l’équipe avant tout. On est concentrés sur l’objectif et on va essayer d’aller au bout ». Pour aller au bout, les Bleus devront d’abord battre l’Espagne ou la Belgique en demi-finale.