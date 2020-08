Atalanta - PSG : Kylian Mbappé pourrait finalement jouer !

Kylian Mbappé sera-t-il là pour le duel face à l'Atalanta le 12 août prochain ? Touché à la cheville face à l'ASSE en finale de Coupe de France le 24 juillet dernier suite à une intervention musclée de Loïc Perrin, ça sentait très mauvais pour le natif de Bondy. « Le bilan d’imagerie réalisé aujourd’hui confirme une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe. Suite à ce traumatisme, le délai de reprise est estimé à environ 3 semaines », expliquait le club de la capitale dans un communiqué officiel, trois jours après la rencontre.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, au cours de leurs différentes apparitions médiatiques, Thomas Tuchel et les partenaires du champion du monde se montraient plutôt pessimistes quant à la possibilité de le voir sur la pelouse face à la révélation de la saison en Serie A. « Oui toujours, mais ça va être très très court, c’est clair. Je n’ai rien d’autre à dire. Ça va être très court. Chaque jour compte pour faire peut-être un miracle », lançait Thomas Tuchel il y a tout juste deux jours.

Mbappé veut être sur la feuille de match

Mais les dernières informations du quotidien L'Équipe vont redonner du baume au cœur aux supporters parisiens. Le quotidien sportif dévoile qu'au sein du PSG, on y croit de plus en plus, et ce malgré ce temps d'absence de trois semaines annoncé dans un premier temps. Les différents examens médicaux passés par l'ancien Monégasque seraient de plus en plus satisfaisants. Le joueur n'utilise plus de béquilles et n'est plus gêné lorsqu'il marche, et il souhaite être présent sur la feuille de match pour ce quart de finale face à l'Atalanta. Le média cite un proche du joueur qui estime « qu'il y a 90% de chances qu'il y soit ».

Le staff de Thomas Tuchel va poursuivre le travail de récupération du joueur, qui passera d'abord par la reprise de la course en milieu de semaine prochaine, puis par des exercices qui travailleront ses changements d'appuis et sa vitesse. Samedi prochain, si tout va bien, il pourrait retrouver les séances d'entraînement avec ballon. Il reste cependant peu probable de le voir démarrer la rencontre, mais il pourrait être une belle solution en sortie de banc pour Thomas Tuchel. Voilà une bien belle nouvelle pour les supporters parisiens !