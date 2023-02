Nice : Didier Digard confirmé jusqu’à la fin de la saison

La suite après cette publicité

Toujours invaincu depuis sa prise de fonction à la tête de Nice le 11 janvier dernier, Didier Digard a fait souffler un véritable vent de fraîcheur sur la Ligue 1. À l’image de Will Still à Reims, l’entraîneur des Aiglons fait partie de cette jeune génération d’entraîneurs compétents, qui pointe le bout de son nez.

Ce vendredi, le club azuréen a ainsi décidé de récompenser l’intérim brillant de Digard (5 victoires, 2 nuls), en le confortant jusqu’à la fin de la saison. «Effectivement, c’est une discussion qu’on a eue cette semaine pour continuer ensemble jusqu’en fin de saison et faire avancer ce groupe du mieux possible, a indiqué l’intéressé en marge du derby face à Monaco dimanche (17h05). Pour nous le staff c’est une satisfaction parce qu’on voit le public heureux, les joueurs qui sont derrière nous et nous font confiance. On a envie de les faire progresser et d’arriver cet été avec un groupe très performant.»

