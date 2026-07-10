Le RC Lens accélère sur Armando Obispo

Après avoir officialisé l’arrivée de Michael Cuisance et planifié celle de Thorgan Hazard, le RC Lens continue d’avancer masqué. Si de nombreux postes sont à pourvoir, il y a la nécessité absolue de trouver un remplaçant digne de ce nom à Malang Sarr. Dès lors, la cellule de recrutement sang et or s’est mise en quête d’une denrée rare et précieuse sur le marché européen : un défenseur central gaucher, puissant, doté d’une forte présence athlétique et si possible expérimenté. Un profil indispensable pour répondre aux exigences tactiques et physiques du système lensois.

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Après avoir étudié plusieurs pistes, le board artésien a fait d’Armando Obispo sa priorité. À 27 ans, le natif de Boxtel, qui n’a évidemment rien à voir avec le chanteur, présente des caractéristiques qui collent parfaitement aux besoins du club nordiste. Solide dans les duels, intraitable dans le domaine aérien et à l’aise à la relance grâce à son pied gauche, il représente aujourd’hui le candidat idéal. Si Armando Obispo plaît à Lens, c’est aussi pour son joli CV. Formé au PSV Eindhoven, le défenseur possède une très solide expérience du haut niveau. Il compile à ce jour 112 apparitions en Eredivisie (pour 6 buts et 2 passes décisives) et a déjà goûté à la prestigieuse Ligue des Champions à 14 reprises. Rien que sur la dernière saison, il a pris part à 27 rencontres, inscrivant 2 buts, dont 6 matchs disputés sur la scène européenne reine.

Lens a noué des premiers contacts avec Armando Obispo

Mais c’est surtout sur la scène internationale qu’Obispo s’est fait remarquer. Ancien international Espoirs néerlandais (U21), le roc a fait le choix fort de représenter le Curaçao. Une décision payante puisqu’il vient tout juste de disputer la Coupe du Monde 2026 avec sa sélection. Patron incontesté de sa défense, il a disputé l’intégralité des trois matchs de poule. Il s’est d’ailleurs imposé comme l’un des meilleurs joueurs sur le terrain lors du match nul héroïque arraché par son équipe face à l’Équateur (0-0), prouvant sa capacité à museler des attaquants de classe internationale.

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Conscient de l’opportunité de marché que représente le joueur, le RC Lens n’a pas tardé à bouger ses pions. Selon nos informations, de premiers contacts concrets ont d’ores et déjà été noués entre la direction sportive lensoise et l’entourage du joueur. Financièrement, l’opération a tout de la belle affaire. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSV, Armando Obispo est actuellement évalué à 4 millions d’euros par Transfermarkt. Un tarif tout à fait dans les cordes des finances artésiennes pour un joueur de ce calibre et de cette expérience. S’il reste encore du chemin avant de boucler définitivement ce dossier, les Sang et Or affichent clairement leurs ambitions : remplacer Malang Sarr ne se fera pas par défaut. Le RC Lens veut du solide, et Armando Obispo est le premier nom sur la liste.