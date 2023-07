Sochaux en passe d’être racheté par l’héritier Peugeot !

Bientôt la fin du calvaire pour Sochaux ? Menacé de déposer le bilan en raison de gros problèmes financiers et rétrogradé administrativement par la DNCG, le FC Sochaux-Montbéliard était promis à une longue et douloureuse descente aux enfers. Or, selon les informations de France Bleu Belfort-Montbéliard, l’actionnaire chinois Nenking du FCSM est tombé d’accord avec Romain Peugeot pour le rachat du club.

Petit-fils du fondateur de Sochaux, Romain Peugeot s’était positionné ces derniers comme l’un des favoris pour reprendre le flambeau. Pour assurer la survie au club doubiste, il s’est engagé à payer 8M€ avec l’aide d’un réseau d’investisseurs et des collectivités territoriales. Les 4M€ restant pour empêcher le dépôt de bilan vont être payés par Nenking, qui lui seront remboursés par la suite. Ce montage financier, bien que complexe, a été conclu via une lettre d’intention, rassemblant les conditions juridiques et financières de la vente, et devrait permettre aux Lionceaux de se maintenir en Ligue 2 la saison prochaine. Le FCSM doit maintenant recevoir l’aval du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avant que le dossier ne soit transmis au Comité Exécutif de la FFF.

