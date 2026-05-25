Italie : Antonio Conte vote pour Pep Guardiola

Antonio Conte a quitté Naples après une saison mouvementée malgré tout conclue par une 2e place en Serie A et un nouveau chapitre s’ouvre immédiatement autour de son avenir, avec la rumeur persistante d’un possible rôle de sélectionneur de l’Italie. Une hypothèse qui revient régulièrement depuis plusieurs semaines, alors que la Fédération italienne cherche encore à stabiliser son nouveau projet après ses récents échecs majeurs. Dans le même temps, le technicien italien a lui-même entretenu le débat en conférence de presse en évoquant les conditions du poste et en soulignant qu’il n’existe aucun accord pour l’instant tout en ouvrant la porte au futur.

La suite après cette publicité

Dans un contexte où la Nazionale explore toutes les options pour relancer un cycle ambitieux, jusqu’aux scénarios les plus audacieux comme celui de Pep Guardiola, régulièrement cité dans les spéculations malgré son profil et ses exigences financières hors normes, ce qui donne à cette succession potentielle une dimension presque fantasmatique «Il n’y a rien entre moi et la Fédération italienne pour devenir sélectionneur de l’Italie. Rien pour l’instant. On verra dans le futur. Il n’y a même pas encore le président de la Fédération… mais laissez-moi dire. L’Italie est-elle prête à nommer un entraîneur de premier plan ? J’ai lu des choses sur Pep Guardiola. Si je devais suggérer un nom, je dirais Pep. Mais… ont-ils les fonds pour que ça se réalise ? Il est trop tôt pour le dire. Je n’ai aucun accord pour l’instant», a-t-il déclaré dimanche en conférence de presse.