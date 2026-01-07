Menu Rechercher
Newcastle annonce le cancer de Kevin Keegan

Légende du football anglais passée notamment par Liverpool (321 matches, une C1 remportée en 1977) et Newcastle (85 matches), Kevin Keegan doit faire face à de gros soucis de santé. Les Magpies viennent en effet d’annoncer que l’ancien attaquant âgé aujourd’hui de 74 ans souffrait d’un cancer.

Newcastle United
Our former player & manager, Kevin Keegan will undergo treatment after being diagnosed with cancer having been admitted to hospital for further evaluation of ongoing abdominal symptoms.

King Kev. We're with you every step of the way. Hoping for a full and speedy recovery 🙏🖤🤍
«Kevin Keegan a récemment été admis à l’hôpital pour un examen approfondi de symptômes abdominaux persistants. Ces examens ont révélé un diagnostic de cancer, pour lequel Kevin va suivre un traitement. Kevin est reconnaissant à l’équipe médicale pour son intervention et les soins prodigués. En cette période difficile, la famille demande que sa vie privée soit respectée et ne fera aucun autre commentaire», indique le communiqué.

