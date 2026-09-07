Real Madrid : Kylian Mbappé se fait reprendre de volée en Espagne

Le week-end a été dur pour le Real Madrid. Vendredi soir, sur la pelouse du Betis, les Merengues se sont inclinés (1-0), et ont vu, dimanche, le FC Barcelone rouler sur Valence (5-0) pour prendre la tête de la Liga en solitaire. Après un 3/3 pour lancer la Liga, les Madrilènes sont donc un peu redescendus sur terre, et les premières critiques pleuvent déjà de l’autre côté des Pyrénées. S’il y a des satisfactions, comme le niveau de Dean Huijsen ou d’Arda Güler, il y a aussi des inquiétudes concernant le milieu de terrain et la capacité de cette équipe à créer du jeu par exemple.

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Certains joueurs sont aussi un peu pointés du doigt. C’est le cas de Vinicius Jr, encore, et de Kylian Mbappé, particulièrement mauvais face au Betis, bien qu’auteur d’un bon début de saison sur le plan statistique avec 4 réalisations en autant de rencontres. Le Français, déjà distancé au classement des meilleurs buteurs de Liga par Raphinha, a encore été au cœur des débats lors des différentes émissions sportives espagnoles dans la nuit de dimanche à lundi.

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Le duo Mbappé-Vinicius Jr toujours décrié

Juanma Castaño, journaliste très connu en Espagne et présentateur sur la Cadena COPE, a notamment expliqué que le Français ne s’est toujours pas mis tout le monde dans la poche à Madrid. « Il y a une partie du madridismo qui n’est pas avec Mbappé. Il y a une sorte de blessure qui est toujours là avec certains madridistas, je ne sais pas s’ils lui pardonnent les choses négatives de ces dernières années », a-t-il indiqué, avant de paraphraser un supporter du Real Madrid à qui il a parlé : « regarde, nous n’avons gagné aucun titre avec lui, il a rendu mauvais certains coéquipiers, il ne voulait pas venir, il fait ce qu’il veut, sur la fin de saison dernière il pensait à la Coupe du Monde et non au Real Madrid… »

Le cas Mbappé a aussi été évoqué sur la Cadena SER, où on sent un certain ras-le-bol vis-à-vis du Français et de Vinicius Jr. « Mbappé et Vinicius sont bons, mais dans le foot moderne, tout le monde doit courir. Eux, ils courent quand ça les arrange. S’ils couraient un peu plus, ça pourrait aider le reste des joueurs », a par exemple lancé le journaliste Javier Herraez. « Mourinho doit resserrer les boulons, surtout avec Mbappé et Vinicius Jr », a de son côté expliqué Jesus Gallego, alors que Marcos Lopez a aussi été assez tranchant : « Mbappé et Vinicius Jr n’ont pas créé de connexion avec Ancelotti, Alonso et Arbeloa, et pour l’instant c’est pareil avec Mourinho ». Ce match face à l’Inter demain soir est l’occasion idéale pour le Français et pour le Brésilien de remettre les pendules à l’heure.