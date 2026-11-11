Barça : Hansi Flick a fait la paix avec un joueur

La relation entre Frenkie de Jong et Hansi Flick a connu un sérieux coup de froid ces derniers mois, après la perte du brassard de capitaine du Néerlandais. Le principal point de friction concernait la gestion de sa blessure à la cheville : après avoir forcé pour disputer la Coupe du Monde avec sa sélection, le milieu de terrain était parti en vacances sans passer par le centre médical du Barça. Une attitude qui avait fortement déplu à l’entraîneur allemand, d’autant que les médecins préconisaient une opération, tandis que le joueur privilégiait un traitement conservateur. Durant la préparation estivale, Flick lui avait même demandé de suivre les déplacements du groupe malgré son indisponibilité.

La suite après cette publicité

Depuis, la situation s’est nettement améliorée, comme le rapporte Sport. De Jong aurait pris l’engagement auprès de son entraîneur de revenir à son meilleur niveau et a multiplié les efforts : séances supplémentaires, contrôles médicaux réguliers et présence à la Ciudad Deportiva même pendant ses jours de repos. Une implication qui a convaincu Flick, lequel le considère de nouveau comme un élément essentiel de son équipe. Le Néerlandais a également montré sa polyvalence en acceptant d’évoluer à différents postes selon les besoins du collectif. Après avoir été utilisé en défense centrale contre Alavés, il a ainsi dépanné au poste de latéral face à l’Atlético de Madrid.