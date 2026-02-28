OM : Frank McCourt annonce du lourd pour l’avenir

Avant le choc contre l’Olympique Lyonnais, dimanche soir, l’Olympique de Marseille a encore fait l’actualité de ce samedi soir après la nomination d’Alban Juster en qualité de Président du Directoire à la place de Pablo Longoria. Dans le même temps, Mehdi Benatia s’est confié au Journal Du Dimanche pour raconter son faux départ. De quoi animer l’actualité du club à quelques heures de l’Olympico, alors que la semaine a déjà été marquée par l’annonce d’un déficit de 105 millions d’euros pour la saison 2024-2025, l’un des plus importants en Europe.

Un chiffre conséquent, assumé en interne et notamment attribué à la crise des droits télé. «L’objectif reste de se qualifier pour la Ligue des champions de l’UEFA et de valoriser notre effectif. On a les reins solides», assure-t-on au club. Si les ventes récentes ont apporté de l’oxygène, la direction insiste sur la nécessité d’augmenter durablement le chiffre d’affaires tout en maîtrisant les coûts. Malgré les turbulences depuis le rachat en 2016, Frank McCourt ne semble pas prêt à lâcher. Le propriétaire américain et ses équipes affichent leur détermination, rappelant que d’autres grands clubs européens comme Tottenham, Manchester United ou Chelsea ont également traversé des périodes complexes. «On ne se décourage pas. Frank et nous tous aimons l’OM», insiste l’entourage du club, mettant en avant un stade quasiment toujours plein, des projets d’infrastructures ambitieux.