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Ligue 1

Un gardien arrive au Stade Rennais

Par Maxime Barbaud
1 min.
Nicolas Lemaître, le gardien de l'ESTAC @Maxppp

Brice Samba sera toujours le gardien numéro un au Stade Rennais mais sa doublure devrait changer d’identité. Le jeune Mathys Silistrie (20 ans), aperçu à trois reprises cette saison (2 matchs de Ligue 1 et un en Coupe de France) n’a pas vraiment convaincu et partirait en prêt pour s’aguerrir.

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Pour le remplacer, le club brétilien miserait sur Nicolas Lemaître, d’après les informations de Ouest-France. Sous contrat à l’ESTAC (2028), où il était titulaire en début de saison avant d’être victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre dernier, le portier de 29 ans s’engagerait pour deux saisons. Il a déjà passé sa visite médicale ce matin.

Pub. le - MAJ le
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