Ligue 1 : le PSG étrille Strasbourg avant le choc face au Bayern

A l'occasion de la 32ème journée de Ligue 1, le RC Strasbourg Alsace accueillait le Paris Saint-Germain à la Meinau. Victorieux le week-end dernier à Bordeaux (3-2), le club alsacien pouvait se rapprocher encore un peu plus du maintien en cas de succès cet après-midi. Côté parisien, la défaite face au LOSC samedi dernier au Parc des Princes (1-0), rendait obligatoire une victoire à Strasbourg. Pour cette belle affiche de 17 heures, Thierry Laurey alignait un 4-2-3-1 avec le seul Diallo en pointe. Mauricio Pochettino optait pour le même schéma et titularisait notamment Sarabia, Bakker, Kehrer ou encore Herrera. En début de match, Strasbourg manquait de peu l'ouverture du score sur une belle frappe de Thomasson qui heurtait le poteau de Navas (10e).

Six minutes plus tard, le champion de France ouvrait le score par Mbappé qui se jouait de Guilbert et Koné dans la surface et ajustait Sels dans un angle fermé (0-1, 16e). Les Parisiens réalisaient le break juste avant la demi-heure de jeu par Sarabia bien servi par Danilo qui trompait Sels d'une belle frappe croisée (0-2, 27e). Juste avant la pause, le PSG assénait le coup de grâce par Kean. L'attaquant italien bien servi par Mbappé décochait une frappe instantanée pour battre Sels (0-3, 45e). A l'heure de jeu, le Racing réduisait l'écart par Sahi qui profitait d'un bon centre de Bellegarde pour ajuster de près Rico (1-3, 63e). Pas de quoi déstabiliser les hommes de Pochettino qui inscrivaient un quatrième but sur un superbe coup-franc enveloppé de Paredes (1-4, 78e). Avec ce vingt et unième succès de la saison, le Paris Saint-Germain revenait à trois longueurs du LOSC au classement.

