FC Nantes : les joueurs testés avant la reprise

Alors que le déconfinement progressif de la France est prévu pour le 11 mai, le football français ne sait pas encore exactement à quoi s'en tenir pour la suite des événements et notamment pour la fin de l'exercice 2019-2020. Les annonces du Premier ministre, Édouard Philippe, mardi, devraient apporter plus de précisions à ce sujet alors que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 12 espèrent pouvoir reprendre le chemin de l'entraînement, de manière progressive, à partir du 11 mai. Plusieurs clubs prennent ainsi les devants et anticipent cette possibilité. Après Amiens, qui a commencé à tester les hommes de Luka Elsner, le FC Nantes va emprunter le même chemin.

«Nous avons mis en place avec notre staff médical une organisation sanitaire très solide. Il y a le protocole médical de la Fédération et de la Ligue qui va compléter notre dispositif pour nous guider. Ce sont les médecins qui vont reprendre la main. Ce sont eux les patrons dans tous les clubs, plus les présidents. Les tests sont une nécessité. Quand faut-il les faire ? Moi, j’ai été testé mais je sais très bien que 24 heures après, en ayant été au contact de quelqu’un d’autre, le résultat peut changer. Il faut passer les tests pour savoir où l’on en est. Quand il y aura la reprise collective, il faut un dépistage quotidien ou tous les deux jours. Nous allons sûrement en faire (des tests, dans la semaine à venir). Nous avons déjà défini les laboratoires d’analyses. Faire les tests est une chose, mais il faut être capable d’avoir des labos qui donnent des analyses assez rapidement», a confié le président des Canaris, Waldemar Kita, au cours d'un entretien accordé au Parisien ce lundi.