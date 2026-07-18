Nice débute l’ère Olivier Pantaloni par un large succès

L’OGC Nice commence bien sa préparation de la prochaine saison en s’imposant largement face au Nîmes Olympique (4-0) au centre d’entraînement du club. Pour son premier match sur le banc niçois, Olivier Pantaloni a vu son équipe prendre rapidement les commandes grâce à Isak Jansson, buteur dès la 4e minute, avant que Zoumana Diallo ne double la mise sur penalty à la 18e. Les Aiglons menaient ainsi 2-0 à la pause.

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Au retour des vestiaires, Nice a confirmé sa domination en inscrivant deux nouveaux buts aux 53e de Diop et 62e minutes par Orakpo pour sceller ce large succès. Cette rencontre a également été marquée par les débuts de Laurent Abergel sous ses nouvelles couleurs. Les Niçois poursuivront leur préparation avec une affiche de prestige face à la Juventus le 31 juillet.