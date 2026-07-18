Menu Rechercher
Commenter

Nice débute l’ère Olivier Pantaloni par un large succès

Par Sasha Nahon
1 min.
Jonathan Clauss @Maxppp

L’OGC Nice commence bien sa préparation de la prochaine saison en s’imposant largement face au Nîmes Olympique (4-0) au centre d’entraînement du club. Pour son premier match sur le banc niçois, Olivier Pantaloni a vu son équipe prendre rapidement les commandes grâce à Isak Jansson, buteur dès la 4e minute, avant que Zoumana Diallo ne double la mise sur penalty à la 18e. Les Aiglons menaient ainsi 2-0 à la pause.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Nice a confirmé sa domination en inscrivant deux nouveaux buts aux 53e de Diop et 62e minutes par Orakpo pour sceller ce large succès. Cette rencontre a également été marquée par les débuts de Laurent Abergel sous ses nouvelles couleurs. Les Niçois poursuivront leur préparation avec une affiche de prestige face à la Juventus le 31 juillet.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier