Ligue Europa : la réaction de l’OL après son tirage abordable

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a vu son sort être scellé pour la suite de leur parcours en Ligue Europa. Qualifié parmi les 8 équipes directement envoyées en 8es de finale de la Ligue Europa, le club rhodanien avait l’opportunité d’affronter l’Ajax Amsterdam ou le Steaua Bucarest à ce stade de la compétition. Finalement, le tirage au sort a lié la formation rhodanienne à son homologue roumain. Un tirage qui semble abordable sur le papier mais qui suscite la méfiance parmi le board lyonnais, qui pourrait rencontrer Manchester United ou la Real Sociedad en quarts de finale de la compétition. Interrogé après ce tirage au sort au micro de Canal+, Matthieu Louis-Jean a expliqué que la prudence était de mise avec cette double confrontation face au FCSB :

«Ça peut paraître être un tirage abordable mais non, ça ne l’est pas. Ça reste une équipe importante sur la scène européenne, c’est une tradition chez eux. Ils ont une grande expérience dans la compétition et ils ont une grande fanbase. On va y aller avec ambition et en étant sérieux. On sait qu’en Europa League il y a des équipes importantes. Chaque match va être une mission. Les rencontres vont être difficiles, mais on est prêt. La gagner ? C’est un objectif, mais chaque match va être dur. On doit avoir cette ambition d’aller la chercher. On a confiance en notre effectif et en notre coach. On travaille bien depuis son arrivée. On a un match important dimanche. On va jouer l’Europa League avec ambition.» De son côté, Paulo Fonseca a également réagi en conférence de presse et a expliqué qu’il fallait s’attendre à une belle bataille face aux Roumains : «ce sera un adversaire difficile. J’ai vu 4 matchs de Bucarest. Ils ont une bonne équipe avec de bons joueurs, très rapides et forts sur les coups de pied arrêtés. On va étudier davantage cette équipe mais on sait qu’ils ont beaucoup de qualités. Il y a de grandes équipes dans cette compétition. On se concentre tout d’abord sur notre prochain adversaire.» Le tableau est peint.