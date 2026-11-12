Le Borussia Dortmund a recadré Felix Nmecha pour sa célébration "Ballers in God"
Le Borussia Dortmund doit régler un problème en interne. Il concerne Felix Nmecha, à qui l’on reproche de célébrer ses buts en référence à un mouvement évangélique chrétien "Ballers in God". Cette communauté est accusée d’homophobie, de transphobie, ou encore d’avoir des positions anti-avortement, entre autres. Le club allemand ne reproche pas à son milieu de terrain d’appartenir à ce groupe religieux, mais plutôt d’en faire la promotion, engageant son image.
Or, le BvB refuse d’y être associé. Sky Sport en Allemagne indique que la direction a tenu une réunion avec l’international ce lundi, et lui demande de ne plus fêter ses buts en référence à un cérémoniel religieux. L’affaire est aussi remontée jusqu’à certaines associations de supporters du club, mécontentes d’être associées malgré elles à cette célébration. Hans-Joachim Watzke, le directeur général du club, a dû calmer tout le monde et apaiser les tensions.
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