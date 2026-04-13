L’OM a ciblé trois premiers noms pour succéder à Medhi Benatia

L’Olympique de Marseille a (encore) entamé une nouvelle phase de reconstruction en interne. Tout juste intronisé, le nouveau président Stéphane Richard va piloter, aux côtés de Frank McCourt et du conseil de surveillance, la recherche du futur directeur du football. Un cabinet spécialisé a été mandaté pour identifier le profil idéal, dans un contexte de profonds changements internes et après le départ officialisé par Frank McCourt de Medhi Benatia à l’issue de la saison : «C’est l’accord que Medhi et moi avons. C’est ce qu’il m’a dit et j’ai accepté. Je ne peux que confirmer ce qu’il a aussi partagé de manière publique».

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Le propriétaire américain souhaite éviter les erreurs du passé et mise sur un dirigeant capable de reconstruire un projet solide. Le futur patron du secteur sportif devra incarner une vision claire, tout en réorganisant un environnement fragilisé par des tensions internes ces derniers mois, précise La Provence. En attendant, l’entourage de Benatia poursuit sa mission, mais son avenir dépendra directement du choix de son successeur. «Comme pour tous les choix engageants pour le club, le président, le propriétaire et le conseil de surveillance seront impliqués», est-il précisé en interne.

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L’OM cherche à ressouder le collectif

Plusieurs pistes ont alors émergé ces derniers jours. Le profil de Florent Ghisolfi a été étudié, mais ce dernier a décliné, préférant poursuivre son aventure à Sunderland, écurie appartenant à Kyril Louis-Dreyfus, qui se déroule très bien. D’autres noms circulent avec insistance, notamment Grégory Lorenzi, auteur d’un travail remarqué à Brest et déjà courtisé par de nombreux clubs de Ligue 1 cette saison, dont l’OGC Nice. Julien Fournier, fin connaisseur de la maison marseillaise après son passage au club et à Nice, possède une solide expérience dans la valorisation des talents.

Deux profils appréciés en interne, mais la short-list reste ouverte, avec d’autres noms comme celui de Mathieu Bodmer également évoqué. Le choix final dépendra aussi du contexte sportif et financier du club en fin de saison. «Il faut s’entourer des bonnes personnes et créer un collectif. C’est très important et pas facile», avait assuré Stéphane Richard. Une chose est sûre : cette nomination sera déterminante pour lancer la nouvelle ère voulue par la direction olympienne et lancer un mercato estival qui promet encore d’être très mouvementé.