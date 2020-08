Luis Suarez ne compte faire aucun cadeau au FC Barcelone

La décision du FC Barcelone concernant l'avenir de Luis Suarez est très claire : l'Uruguayen va devoir se trouver un nouveau club cet été. Deuxième joueur le mieux payé de l'effectif (16 M€ annuels) derrière Lionel Messi et faisant partie de ces cadres vieillissants dont Ronald Koeman et les dirigeants souhaitent se séparer, l'ancien de l'Ajax et de Liverpool va quitter le Camp Nou.

Reste maintenant à trouver un accord avec le joueur et son entourage, puisque comme l'expliquait RAC-1, l'état-major barcelonais souhaite résilier le contrat du joueur, faisant une croix sur quelconque indemnité de transfert. C'est le coach néerlandais qui a communiqué, par téléphone, la décision du club de se passer de ses services. Derrière, la Cadena COPE expliquait que le principal concerné était déçu par la façon d'agir du club et par la façon dont cette décision lui avait été communiquée.

Luis Suarez ne va pas s'asseoir sur le moindre euro

Et voilà que Sky Italia dévoile de nouvelles informations sur la situation du goleador de 33 ans. Le média précise que le joueur n'a pas l'intention de faire de cadeau au club et ne va pas renoncer au salaire de son année de contrat restante, ni même à une possible indemnité de départ. Il n'y aura pas d'accord pour une résiliation et le Barça devra payer tout ce qu'il doit au joueur pour que ce dernier accepte de partir.

Pour l'instant, seul l'Ajax serait intéressé selon le média transalpin, mais la formation néerlandaise ne lui offrirait que 3 millions d'euros nets par an, soit plus de cinq fois moins que ce qu'il touche actuellement. D'où la volonté du joueur de partir de Barcelone avec tout ce qui lui est dû. Le feuilleton Suarez ne fait donc probablement que démarrer...