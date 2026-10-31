Manchester United : Lisandro Martinez, le donneur de leçons qui a plombé son équipe

Donner des leçons à ses dirigeants suggère de montrer l’exemple sur le terrain. Au regard de ses dernières prestations, Lisandro Martinez est plutôt mal placé pour le faire. Après la défaite de Manchester United face à l’Atlético de Madrid il y a quinze jours (2-0), l’international argentin s’en était pris frontalement à ses dirigeants, leur reprochant un recrutement et une construction d’effectif pas à la hauteur. Sur le fond, son constat se défendait, la forme, elle, un peu moins.

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«On en attend plus d’en haut, vous savez, faire venir plus de joueurs pour pouvoir être compétitifs, parce que beaucoup de clubs investissent. J’en attends plus, honnêtement, de tout le monde. J’attendais plus d’investissement au mercato. J’en attends plus de notre directeur technique (Jason Wilcox, NDLR). Il faut être honnête», avait-il fustigé, sans ignorer toutefois la part de responsabilité des joueurs actuels. Le champion du monde argentin se serait mis pas mal de monde à dos en interne depuis cette prise de parole. Et elle n’a pas non plus eu l’effet espéré sur le terrain, puisque Manchester United n’a toujours pas retrouvé le goût de la victoire. Avec la défaite de cet après-midi face à Chelsea (2-0), cela fait désormais 9 matchs que les hommes de Michael Carrick courent après un succès.

Manchester United pourrait être dernier de Premier League à l’issue de cette journée

Celle de cet après-midi est une fois encore peu contestable au regard de la physionomie de la rencontre, mais avec un peu plus de contrôle, elle aurait pu être atténuée. Lisandro Martinez est loin d’être exempt de tout reproche, l’Argentin ayant lui-même précipité la chute des siens. Averti à la 59e minute, l’ancien défenseur de l’Ajax Amsterdam était expulsé trois minutes plus tard pour avoir porté son coude au niveau de la gorge de Wesley Fofana sur corner.

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Faut-il que Manchester United se sépare de Michael Carrick ? Oui Non Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Double peine puisque les Blues marquaient sur le penalty derrière grâce à Cole Palmer. Pas un échange, pas un mot, pas même un seul regard entre Michael Carrick et son joueur au moment de sa sortie. En cas de résultat favorable de ses poursuivants, Manchester United pourrait être relégué à la dernière place de Premier League à l’issue de cette 9e journée. Pour autant, le coach semblait assez serein à l’idée d’être encore en poste face à la Roma la semaine prochaine.