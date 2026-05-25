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Liverpool : Van Dijk est soulagé après une saison cauchemar

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Virgil van Dijk avec Liverpool @Maxppp
Liverpool 1-1 Brentford

Liverpool a conclu sa saison 2025-2026 par un nouveau nul décevant, contre Brentford (1-1), et surtout par les adieux à Mohamed Salah et Andy Robertson. Et pour le capitaine Virgil van Dijk, il était plus que temps de passer à autre chose, et de se projeter sur une future saison plus réjouissante.

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« Je l’ai dit à maintes reprises, cette année a été la plus difficile de ma carrière. C’est dur à encaisser, dur à traverser en équipe, mais nous sommes Liverpool et nous en ressortirons plus forts. C’est notre priorité absolue.(…) Voilà qui conclut cette saison décevante. Ça a été une année difficile », a-t-il déclaré sur Skysports à la fin de la rencontre.

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