Le communiqué de Chelsea sur la crise actuelle !

En réponse aux sanctions infligées au club à cause de son président Roman Abramovitch, le club de Chelsea a ainsi communiqué sur son site officiel : «le Chelsea Football Club a été informé que son propriétaire Roman Abramovich a été sanctionné par le gouvernement britannique. En raison de sa participation à 100 % dans Chelsea FC plc et ses entités affiliées, le Chelsea FC devrait normalement être soumis au même régime de sanctions que M. Abramovich. Toutefois, le gouvernement britannique a délivré une licence générale qui permet au Chelsea FC de poursuivre certaines activités.»

La situation aurait donc pu être pire pour le club, puisqu'il sera tout de même en mesure de terminer sa saison, bien qu'il s'interroge sur la suite des évènements : «nous jouerons nos matchs d'équipe masculine et féminine aujourd'hui contre Norwich et West Ham, respectivement, et nous avons l'intention d'entamer des discussions avec le gouvernement britannique concernant la portée de la licence. Il s'agira notamment de demander l'autorisation de modifier la licence afin de permettre au club de fonctionner aussi normalement que possible. Nous chercherons également à obtenir des conseils du gouvernement britannique sur l'impact de ces mesures sur la Fondation Chelsea et son important travail dans nos communautés.» Chelsea n'est clairement pas au bout de ses peines...