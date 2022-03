Coupe d'Allemagne : Fribourg élimine Bochum au bout de la nuit

Le dernier quart de finale de cette DFP Pokal voyait s'opposer deux équipes de Bundesliga : Bochum, pensionnaire du milieu de tableau en Championnat, recevait Fribourg, actuellement 5e de BL à égalité avec Leipzig à la quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions.

Après 90 minutes terminées sur un match nul (1-1) grâce à des réalisations de Nils Petersen (51e) pour les visiteurs et de Sebastian Polter pour le promu, la décision se faisait finalement durant les prolongations. Et Rolland Sallai offrait la victoire et la qualification à Fribourg au bout du suspens (119e).