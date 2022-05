Villarreal : Pau Torres évoque son avenir

À l’occasion d’une cérémonie officielle, le défenseur central de Villarreal Pau Torres a évoqué son avenir. Alors qu’il est pisté par plusieurs clubs anglais, l’Espagnol de 25 ans qui est engagé avec le Sous-marin Jaune jusqu’en juin 2024, a expliqué que la seule offre qu’il avait reçue était celle de son club pour une prolongation et qu’il était serein pour la suite.

«J'ai la tranquillité d'esprit d'être là où ils me veulent, là où j'ai un contrat valable et une offre de renouvellement. L'avenir nous dira ce qui se passera mais je suis très serein, je ne cherche pas plus loin et ça il est temps de se déconnecter. Ça fait deux ans que ça se passe très bien à Villarreal, on a rivalisé avec les meilleurs au niveau européen, c'est ce que tous les joueurs veulent. Et si en plus tu le fais dans l'équipe de ta ville, c'est plus grand. Le club m'aime et je lui en suis très reconnaissant. Je sais que je peux rester ici encore de nombreuses années parce que l'affection est réciproque. Nous verrons ce que nous déciderons », a déclaré Pau Torres selon des propos rapportés par Marca. L’international espagnol a disputé cette saison 47 matches avec Villarreal, inscrit six buts et délivré une passe décisive.