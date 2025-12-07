Manchester City : la déclaration hallucinante de Pep Guardiola sur Rayan Cherki

Samedi, Manchester City affrontait un promu… Mais pas n’importe quel promu, puisqu’il s’agissait de Sunderland, la sensation de la saison en Angleterre, puisque les troupes de Regis Le Bris étaient installées en positions européennes au coup d’envoi de cette 15e journée de Premier League. Pour Erling Haaland et sa bande, c’était aussi l’occasion de recoller au leader, Arsenal, et cette victoire 3-0 contre les Black Cats permet aux Mancuniens de revenir à deux points des Gunners au classement de la Premier League.

Une bonne opération sur le plan comptable pour les Cityzens, dans un match marqué par la belle copie rendue par Rayan Cherki. Titulaire, l’ancien de l’Olympique Lyonnais a délivré une première passe décisive à la demi-heure de jeu, avec un décalage pour Ruben Dias qui a expédié un missile lointain au fond des filets. Si le mérite revient surtout au Portugais sur cette action, le Français a choqué tout le monde avec sa deuxième passe décisive sur le troisième et dernier but mancunien : un joli coup du foulard en guise de centre pour Foden, qui a conclu l’action de la tête.

Cherki fait des choses que Messi n’a jamais faites selon Guardiola !

Au delà de cette action, Cherki a montré l’étendue de son talent et de sa qualité technique tout au long de la rencontre, choquant tout le monde en Angletere. A commencer par son entraîneur, Pep Guardiola, qui a tenu des propos très forts après la rencontre. « Rayan Cherki est un joueur exceptionnel. Il est si jeune, avec une grosse personnalité. Il l’avait montré face à Fulham, dans un moment difficile, en rentrant à 5-4. A chaque fois qu’il avait la balle, il nous apportait des solutions. Pas de peur, beaucoup de confiance en lui. Dans le dernier tiers, il a quelque chose de spécial », a d’abord lancé le Catalan.

Puis, il l’a comparé à un certain joueur qui, aux dernières nouvelles, n’est pas trop mauvais… « Ce que j’admire le plus chez Rayan, ce ne sont pas ses gestes techniques. Je n’ai jamais vu Messi faire un centre comme il l’a fait, et Messi est le meilleur joueur de l’histoire, et je ne l’ai jamais vu faire ça », a ainsi déclaré Pep Guardiola, n’ayant pas peur des mots. Le Catalan a tout de même précisé qu’il demande à ses joueurs de jouer simplement - comme le faisait Messi - et que Cherki sait aussi le faire, en plus de nous régaler avec des gestes techniques comme ceux d’hier. Voilà qui devrait faire plaisir à Cherki et à ses fans !