Sénégal-Maroc : la réaction forte d’El-Hadji Diouf suite à la décision de la CAF

Depuis l’annonce officielle de la commission d’appel de la CAF d’annuler le résultat de la finale de la CAN 2025 et de sacrer le Maroc champion d’Afrique, pas un jour ne passe sans que cette décision soit commentée. Plusieurs voix au Sénégal haussent le ton pour dénoncer cette décision, à l’instar d’El-Hadji Diouf, passé notamment par le RC Lens et le Stade Rennais.

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«Comme tout le monde, j’ai été choqué d’abord d’entendre cette décision de la CAF. On a saisi le TAS. Maintenant, on laisse tout ça entre leurs mains. Nous, on est sûr qu’on a gagné sur le terrain. L’arbitre nous a fait revenir sur le terrain. Ils ont raté leur pénalty. Après, on a fait les prolongations et on a gagné. On a terminé le match. Je n’ai pas beaucoup de choses à dire et je crois que c’est moche pour le football africain. Le monde nous pointe du doigt et que ce n’est pas bien. Ce n’est pas ce que le football africain a besoin. On a besoin de tout le monde parce qu’on a un continent qui ne date pas de très longtemps par la liberté. Donc, il y a peu de choses qui peuvent nous divertir. Je remercie tous les pays qui soutiennent aussi le Sénégal et qui soutiennent aujourd’hui la justice. Et je crois que d’ici peu de temps, le monde éclairera tout ça», a lâché l’ex-international sénégalais.