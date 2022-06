JT Foot Mercato : c'est l'heure du grand chambardement au PSG

La suite après cette publicité

C'est le feu à Paris

C’est fait, le PSG a annoncé l'arrivée de Luis Campos au club. C'est donc le célèbre recruteur et dirigeant portugais qui prend la suite de Leonardo. Il « aura la charge de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle masculine du Paris Saint-Germain », peut-on lire dans le communiqué officiel du club. Mais le PSG est bien loin de vouloir s'arrêter là. Un autre homme se rapproche grandement du club, c'est Zinedine Zidane. Si on en croit Mundo Deportivo et RMC Sport, c'est bien Zizou qui devrait prendre la place sur le banc parisien. L'ancien coach du Real Madrid est la priorité du club comme on vous l'a déjà annoncé. Certains médias comme Europe 1 vont même plus loin en affirmant que c'est déjà bouclé et qu'un accord a bien été trouvé. Nous sommes en mesure de vous confirmer qu'il y a bien un rapprochement entre les deux parties même si rien n'est encore définitif. Pour Zidane, il resterait encore plusieurs détails à régler, mais l'optimisme semble de mise en interne, pour une signature de l'ancien numéro 10 des Bleus. À noter tout de même que le Paris Saint-Germain a démenti tout accord avec le champion du monde 1998.

Marcelo convoité

Marcelo, libre cet été, est déjà très demandé. L'ancien latéral du Real Madrid était dans les petits papiers de l'OM comme on vous l'annonçait cette semaine. Et d'après Marca, il aurait même déjà reçu trois offres concrètes pour la prochaine saison. Aucune de Marseille, mais plutôt des championnats habitués à faire venir les joueurs proches de la fin de carrière. Ces 3 propositions viendraient du Qatar, des Émirats Arabes Unis, et de Turquie.

Newcastle fonce sur Areola

Newcastle est sur la piste d'un champion du monde français. Les Magpies seraient intéressés par Alphonse Areola. Mais ils devront faire face à la concurrence de West Ham sur ce dossier. Le club londonien est satisfait du rendement du portier prêté par le PSG, et pourrait bien lever son option d'achat qui est d'environ 9 M€.