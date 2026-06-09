CdM 2026, Uruguay : Marcelo Bielsa accusé d’avoir fait n’importe quoi avec Ronald Araujo

Ces dernières heures, la fédération uruguayenne (AUF) annonçait que son défenseur Ronald Araujo allait rentrer en Espagne pour soigner une blessure, avant de filer aux États-Unis rejoindre le reste de la sélection celeste, en vue de la Coupe du Monde 2026. « Afin de soulager une gêne musculaire, le footballeur bénéficiera d’un traitement médical dispensé par les professionnels qui l’ont déjà pris en charge par le passé. Le staff technique et le service médical de l’AUF ont approuvé cette décision. Il ne participera pas aux entraînements collectifs de lundi, mais rejoindra le groupe mardi 9, qui s’envolera dans la soirée pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ».

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🇺🇾👀 La Asociación Uruguaya de Fútbol anunció a través de las redes sociales el desgarro de Ronald Araújo y Maikel, su hermano, dejó un fuerte comentario para Marcelo Bielsa: "Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial", disparó. Por lo pronto, el central viajó a España… pic.twitter.com/iK5Ks98yNV — TyC Sports (@TyCSports) June 9, 2026

Sauf que le clan Araujo n’est pas content, mais alors pas du tout. Sur ses réseaux sociaux, le frère du capitaine du FC Barcelone, Maikel, a reposté le communiqué de la AUF en y ajoutant un commentaire explicite : « merci de blesser des joueurs à quelques jours du Mondial ». Pourquoi un tel agacement ? Le journaliste du média uruguayen Sport890, Rodri Vazquez, a donné sa version. « Araujo est arrivé en Uruguay avec un œdème au mollet. Lors des échanges entre son club et la sélection, il avait été convenu qu’il devrait, dès son arrivée, suivre au moins une semaine d’entraînement différencié afin de permettre une progression progressive. Dès le deuxième jour, on a commencé à exiger du joueur qu’il effectue des exercices à double séance, ce qui a fini par provoquer une légère déchirure musculaire, mais une déchirure tout de même ». De quoi remettre Marcelo Bielsa au cœur d’une énième polémique avec la Celeste.