LdC : le classement des meilleurs buteurs de la phase de groupes

C'est la fin de cette phase de groupes. On connaît les équipes qualifiées pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, que l'on retrouvera en février et mars prochain. L'occasion aussi de faire un point sur les meilleurs buteurs de la compétition. La première place est occupée par Mohamed Salah, auteur de son 7e but hier contre Naples.

Il a été rejoint dans la soirée par un certain Kylian Mbappé, qui a inscrit sa 7e réalisation ce soir face à la Juventus. Plusieurs joueurs se partagent ensuite la 3e place car Mehdi Taremi (Porto), Frantzdy Pierrot (Maccabi Haïfa), Erling Haaland (Manchester City) et Robert Lewandowski (FC Barcelone) ont tous marqué 5 buts.

Retrouvez la totalité du classement des meilleurs buteurs de cette Ligue des Champions 2022/2023 ici.