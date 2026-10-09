PSG : Luis Enrique calme le jeu pour Kvaratskhelia

Où en est Khvicha Kvaratskhelia ? Le Géorgien ne brille pas vraiment en ce début de saison avec le PSG. Il n’a pas disputé la moindre rencontre en intégralité, contrairement à ce qu’il vient de vivre en sélection avec 4 matches joués jusqu’au coup de sifflet final. Le sujet a donc été amené à Luis Enrique en conférence de presse de veille de match face au Mans, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1.

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Et comme souvent, Luis Enrique a renvoyé les journalistes dans les cordes. « Vous êtes préoccupés par des choses très banales dans le foot. C’est normal, c’est votre vie, je peux comprendre. Je suis préoccupé par les choses importantes. Kvara a montré son niveau depuis qu’il est arrivé ici, c’est un joueur de très haut niveau, je suis très content de l’avoir. Les joueurs ne sont pas des machines, ce sont des humains, c’est habituel d’avoir des hauts et des bas, ce n’est pas préoccupant », a ainsi lancé le coach espagnol au sujet de son joueur.