Suisse - Colombie : les compositions officielles

Ce mardi, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se concluent. On a le droit à un choc intéressant entre la Suisse et la Colombie. La Nati s’articule dans un 4-2-3-1 avec Gregor Kobel dans les cages derrière Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez. Granit Xhaka et Remo Freuler sont associés au milieu du terrain avec Ardon Jashari un cran plus haut. En pointe, Breel Embolo est accompagné par Dan Ndoye et Fabian Rieder.

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De leur côté, les Cafeteros s’organisent dans un 4-3-3 avec Camilo Vargas dans les cages derrière Daniel Muñoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi et Johan Mojica. Le milieu de terrain est assuré par Jhon Arias, Jefferson Lerma et Gustavo Puerta. Devant, Luis Suarez est en pointe avec Luis Diaz et James Rodriguez dans les couloirs.

Les compositions

Suisse :

Colombie :

Jeudi 9 juillet

France - Maroc (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Vendredi 10 juillet