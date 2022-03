Super League : Nasser Al-Khelaïfi taille les frondeurs

Président de l'Association des Clubs Européens (ECA), Nasser Al-Khelaïfi s'est exprimé lors de l'assemblée générale ce lundi, depuis Vienne, en Autriche. Et le patron du Paris SG a tenu à souligner le travail de l'UEFA, taclant sans les nommer les clubs qui avaient souhaité mettre sur pied la tant décriée Super League il y a quelques mois seulement.

«Nous avons constaté une incroyable augmentation de 39% de la valeur commerciale des compétitions masculines de club de l'UEFA prévue pour le cycle post-2024 et, même si nous devons explorer d'autres sources de revenus, c'est un chiffre historique en la matière. Ce contrat prouve aussi que ceux qui doutaient du modèle du football européen avaient tort. Plus d'influence, plus d'affluence, plus de gouvernance et plus de solidarité, je me souviens que des gens essayaient de briser le système pour une petite partie de tout cela l'année passée», a-t-il lâché face à son auditoire. C'est dit.