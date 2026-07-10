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Abdou Diallo tient son nouveau défi en Saudi Pro League

Par El-Hadji Loum
1 min.
Abdou Diallo @Maxppp

Abdou Diallo va découvrir la Saudi Pro League. Selon nos informations, le défenseur central sénégalais va s’engager avec Abha FC pour les deux prochaines saisons. Les différentes parties ont trouvé un accord total et le dossier est désormais bouclé. L’international sénégalais a déjà passé avec succès sa visite médicale et s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Arabie saoudite, après son passage au Qatar sous les couleurs d’Al-Arabi.

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À 30 ans, Abdou Diallo apportera toute son expérience à une formation d’Abha FC désireuse de renforcer son secteur défensif. Passé notamment par le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund et l’AS Monaco, le champion d’Afrique 2022 avec le Sénégal possède un solide vécu au plus haut niveau. L’officialisation de son arrivée est attendue dans les jours à venir.

Pub. le - MAJ le
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