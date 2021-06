Tottenham : Lucas Moura a des touches en Arabie Saoudite

Arrivé il y a maintenant trois saisons à Tottenham, Lucas Moura n’aura jamais réussi à bousculer la hiérarchie de l’attaque des Spurs. Le Brésilien reste toujours le « supersub » derrière des hommes comme Harry Kane, Heung-Min Son ou Steven Bergwijn. À 28 ans, l’ancien joueur du PSG voudrait changer d’air.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Goal Brazil, Lucas Moura penserait à quitter Tottenham cet été. Auteur de 9 buts et 8 passes décisives cette saison, il est ciblé par quelques formations européennes, mais son contrat qui court jusqu’en juin 2024 dissuaderait pas mal de clubs. Mais selon le média brésilien, c’est surtout en Arabie Saoudite que l’international brésilien plaît. Les clubs d’Al-Hilal et Al-Nassr étudieraient sérieusement cette piste et seraient prêts à passer à l’action rapidement. Le coach d’Al-Nassr Mano Menezes pousserait pour le récupérer cet été.