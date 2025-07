Donald Trump va assister à Chelsea - PSG

Il faudra arriver très tôt ce soir au MetLife Stadium de New York pour la finale de Coupe du Monde des clubs entre Chelsea et le PSG et surtout, privilégier les transports en commun. Mercredi, les bouchons à rallonge avaient perturbé l’accès au stade pour le match entre Paris et le Real Madrid. Résultat : la rencontre avait débuté avec 10 minutes de retard, et de nombreux supporters avaient loupé la première mi-temps.

Comme l’indique le journal L’Équipe, il a donc été recommandé aux supporters du PSG d’arriver en avance, surtout que Donald Trump devrait assister à la finale. C’est ce qu’a en tout cas annoncé hier le patron de la FIFA, Gianni Infantino : « le président Trump sera à la finale. Il adore le football. Lors de son premier mandat en tant que président, il y avait un but de football dans le jardin de la Maison-Blanche. »

