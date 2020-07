PSG, LdC : Mauro Icardi ne fanfaronne pas avec le tirage

Cette saison, le Paris Saint-Germain a enfin réussi à se hisser en quart de finale de la Ligue des Champions après plusieurs années à échouer en huitième. Et cette année, le club de la capitale peut arriver en finale de l'épreuve sans devoir affronter une équipe ayant déjà soulevé la coupe aux grandes oreilles. Opposé à l'Atalanta en quart, Paris, s'il se qualifie, rencontrera le vainqueur du duel Leipzig-Atlético en demi-finale. Un tableau à ne pas sous-estimer, mais a priori plus abordable que celui de l'OL où figurent la Juventus, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich et Chelsea. Un constat partagé par Mauro Icardi (27 ans).

«Je me suis en effet rendu compte le jour du tirage au sort que de notre côté il n'y avait pas d'équipe qui avait déjà remporté la Ligue des champions. Alors que de l'autre côté, il n'y a pratiquement que des anciens vainqueurs. (...) Mais attention, car les équipes qui sont dans notre partie de tableau ont tous la même ambition que nous, c'est-à-dire remporter enfin ce titre et changer le cours de l'histoire. Ces dernières années, l'équipe a échoué en Ligue des champions et nous sommes tous très impliqués pour changer ça. L'objectif du club c'est d'atteindre la finale, et si Dieu le veut de pouvoir enfin lever ce trophée (...). On est désormais à trois matches de notre but et tous ensemble on va tout faire pour renverser l'histoire après les épisodes de Barcelone et de Manchester», a-t-il confié à France Football.