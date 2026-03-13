Barça : Joan Laporta se moque de Font pour Haaland

Joan Laporta semble mis sous pression ces dernières semaines, et ce n’est pas par hasard. En effet, les élections présidentielles au sein du FC Barcelone approchent de plus en plus, et le président catalan fait face à un adversaire difficile à gérer : Víctor Font. Par ailleurs, comme le révélait Sport hier après-midi, sa direction sportive avait quitté l’hôtel de Manchester City à Madrid, où le PDG et le directeur sportif des Anglais étaient en discussions pour évoquer l’avenir d’Erling Haaland. L’objectif étant de l’amener en Catalogne s’il venait à être élu.

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Cependant, la représentante du joueur de 25 ans, Rafaela Pimenta, avait été catégorique, soulignant que son contrat avait été prolongé il y a peu. Impossible de le faire signer chez le leader du championnat, Laporta a donc pris du plaisir à se moquer de lui quelque temps après. « L’agent du joueur a déjà démenti M. Font. Cette fausse information que M. Font a construit est donc inutile. » a-t-il notifié à la source. Une prise de parole osée, crue, avec une pointe d’humour, qui met encore du piment entre les deux hommes, alors que la présidence du club de Liga n’est pas encore connue.