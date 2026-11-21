Sous les yeux de Rafael Nadal, Carlos Espí a vécu une soirée de rêve au Santiago-Bernabéu. Auteur du but de la victoire à cinq minutes du terme face au Celta Vigo, l’attaquant madrilène a savouré ce moment particulier devant les supporters merengues. « C’est un jour rêvé. J’avais très envie de vivre ça ici, à la maison, avec tous les supporters du Real Madrid. C’est un jour dont j’ai beaucoup rêvé. Je suis très heureux », a-t-il confié après la rencontre. L’ovation du Bernabéu l’a également particulièrement touché. « J’en ai la chair de poule. C’est inexplicable. Je donnerai le maximum pour les supporters et pour ce club », a-t-il ajouté, avant d’expliquer qu’il cherchait simplement à répondre aux attentes de son entraîneur. « J’essaie de faire ce que me demande le coach. Je vais donner le maximum et profiter de chaque minute qu’il m’accordera. Et si je peux aider l’équipe, c’est encore mieux. »

La suite après cette publicité

L’attaquant a également insisté sur l’importance du collectif dans cette victoire arrachée au bout du suspense. « Je l’ai déjà dit l’autre jour, l’objectif est que nous soyons tous unis. Nous sommes 23 ou 24 et nous devons continuer sur cette lancée. Ceux qui sont entrés en jeu l’ont fait avec l’envie de gagner et c’est ce qui s’est passé », a-t-il expliqué. Un succès qui représente aussi un véritable regain d’énergie après une rencontre compliquée. « C’est un coup de boost. Le match a été difficile et nous devons continuer à avancer, car mardi, une autre bataille nous attend », a prévenu Espí, qui a tenu à saluer le soutien du public madrilène. « Les supporters sont incroyables, ils nous soutiennent dès la première minute. Aujourd’hui, ils nous ont portés. Le Bernabéu doit être une forteresse où les points ne s’envolent pas. » Désormais, tous les regards sont tournés vers la Ligue des champions. « Le plus important, c’est mardi. Ça ne s’arrête jamais. Il ne nous reste que deux jours pour préparer ce rendez-vous et nous allons l’aborder avec beaucoup d’enthousiasme. »