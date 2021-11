Liga : la date du Séville-Barcelone reporté dévoilée

Le FC Barcelone et le Séville FC ont officialisé ce mercredi la date prévue pour la rencontre qui devait les opposer le 11 septembre dernier à Sanchez-Pizjuan : en effet, LaLiga a décidé de programmer ce match en retard de la 4e journée le mardi 21 décembre prochain à 21h30 dans l'antre sévillane.

Le Barça devra donc se déplacer en Andalousie seulement deux jours après la réception d'Elche, qui pourrait être avancée par l'instance ibérique dans cette situation en cas de demande du club. Les Blanquirrojos voient leur fin de première partie de saison alourdie par cette décision, puisqu'ils connaîtront une série de chocs en Liga (Real Madrid, Villarreal, Athletic Club et Atlético de Madrid) et en Ligue des Champions (matches décisifs face à Wolfsbourg et Salzbourg).