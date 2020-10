Lazio : Simone Inzaghi évoque son avenir

Coach de la Lazio depuis 2016, Simone Inzaghi (44 ans) dispose d'un bon bilan avec les Biancocelesti. Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2019, il a qualifié le club romain pour la prochaine Ligue des Champions. Souvent cité du côté de la Juventus, Simone Inzaghi a donc fait le point sur son niveau.

Interrogé au Festival du Sport où il était présent avec Pippo Inzaghi son frère - qui est le coach de Benevento, il voit son avenir en bleu ciel : «j'ai toujours été calme, nous étions de retour en Ligue des champions après 14 ans et maintenant je pense à la Lazio , avec qui j'ai une excellente relation. On ne sait jamais mais en attendant j'ai un contrat et je veux avoir une belle saison. L'équipe me suit et je suis confiant.»