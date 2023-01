Vincent Sierro s’engage avec Toulouse

Toulouse continue son mercato intéressant. Après avoir enregistré les arrivées de Warren Kamanzi et Gabriel Suazo, le Téfécé a annoncé ce lundi dans un communiqué officiel l’arrivée d’une troisième recrue avec la signature de Vincent Sierro, en provenance des Young Boys de Berne. « Je suis extrêmement heureux de rejoindre le TéFéCé », s’est réjouit le milieu de terrain de 27 ans. « L’équipe joue très bien au ballon et a une philosophie de jeu qui me plaît et qui correspond à mon style de jeu. »

La suite après cette publicité

Avec le BSC YB, le Suisse a disputé 119 matchs et inscrit 13 buts. À son palmarès, Sierro a notamment ajouté deux titres de champion de Suisse (2020, 2021) et une coupe de Suisse (2020). Les détails de son contrat n’ont pas encore été révélés.

À lire

CdF : Toulouse sort Ajaccio, Lorient, Reims, le Paris FC, Grenoble et Rodez respectent leur statut