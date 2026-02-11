Menu Rechercher
Le Maroc jouera à Lens face au Paraguay

La FRMF a annoncé ce mercredi les deux derniers matches de préparation du Maroc à la Coupe du monde 2026. Ils auront lieu lors de la dernière trêve internationale en mars prochain. Et comme évoqué ces dernières semaines, les Lions de l’Atlas joueront l’Equateur à Madrid au Stade Air Metropolitano (celui de l’Atlético de Madrid), le 27 mars.

Autre rencontre, comme en 2022, le Maroc jouera face au Paraguay. Et ce sera en France. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi joueront du côté de Lens et du Stade Bollaert-Delelis. Elle aura lieu le 31 mars prochain.

