LdC : Chelsea trolle Arsenal après sa défaite en finale

C’est encore une défaite cruelle pour Arsenal. Après avoir remporté la Premier League, une première depuis 22 ans, la formation de Mikel Arteta espérait glaner la première Ligue des champions de son histoire. Mais après la défaite en finale en 2006 face au Barça, les Gunners ont cette fois chuté lors de la séance de tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b).

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Forcément, cette défaite a fait sourire le rival de Londres, Chelsea qui est donc toujours le seul club londonien a avoir gagné la Coupe aux grandes oreilles. Les Blues en ont profité pour lâcher une petit pique sur leur compte X. «Venez visiter la Maison des Trophées de Londres. Réservez votre Visite du Stade à Stamford Bridge dès maintenant. Deux étoiles.» a écrit Chelsea en partageant une photo de son musée avec les deux C1.