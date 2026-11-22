Coupe du Monde U17 : l’Arabie saoudite surprend la France
La France a été surprise par l’Arabie saoudite lors de son deuxième match de la Coupe du monde U17, ce dimanche au Qatar. Malgré une bonne maîtrise du ballon et une domination dans le jeu, les Bleuets ont eu du mal à concrétiser leurs occasions. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0), après notamment un but saoudien refusé par la VAR.
Au retour des vestiaires, les Français ont continué à pousser, mais l’Arabie saoudite a fini par trouver la faille à la 73e minute grâce à Shaman Al Kahtani contre le cours du jeu (0-1, 73e). Malgré un ultime baroud d’honneur dans le dernier quart d’heure, les Bleuets ne sont pas parvenus à inverser la vapeur et s’inclinent pour la première fois dans le tournoi après leur victoire inaugurale face à Haïti.
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