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Ligue 2 : ça bouge pour Sekou Djanbou

Par Kevin Massampu - Jordan Pardon
Ballons de foot @Maxppp

Arrivé il y a seulement un an au Real Murcia, pensionnaire de la 3e division espagnole, Sekou Djanbou (21 ans) attire les convoitises, notamment en Ligue 2. Selon nos informations, Dunkerque et Guingamp ciblent le milieu de terrain malien-burkinabé depuis plusieurs semaines et ont déjà entamé des négociations pour une éventuelle arrivée.

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Il y a quelques semaines, Montpellier avait déjà manifesté un intérêt pour l’ex-coéquipier de Yan Diomandé à Leganés. Présenté comme un milieu récupérateur avec un gros volume de jeu, Djanbou a disputé 26 rencontres avec Murcia toutes compétitions confondues.

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